Только эстонцы продолжают секретничать. Литва сделала обязательным оглашение размера зарплаты в объявлениях о работе

Последние статистические данные показывают, что размер предлагаемой заработной платы оглашается почти в трети всех предложений работы (29 %), опубликованных в текущем году на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee, где можно найти наибольшое число объявлений о работе. За пять лет количество предложений работы с указанием оплаты труда увеличилось более чем в два раза.

Охотнее всего эстонские работодатели указывают диапазон заработной платы в предложениях работы в государственном секторе, в сфере транспорта, строительства, в правоохранительных органах и в сфере образования.

”Основная причина, по которой работодатели не оглашают уровни заработной платы в предложениях работы, обусловлена тем, что окончательный размер заработной платы зачастую определяется в результате индивидуальных переговоров, — считает Хенри Аувяэрт. — Находясь в поиске кандидата на вакантную должность при нынешнем напряжении на рынке труда, работодатель не знает, какими навыками и знаниями будет обладать найденный им работник. Нужно быть готовым как к основательному обучению нового сотрудника, так и к корректировке должности, поэтому сложно спрогнозировать размер заработной платы. Тем не менее, раскрытие информации о заработной плате поможет соискателю лучше понять предлагаемую работу, и у работодателя есть возможность указать диапазон заработной платы вместо конкретного предложения о заработной плате, что является большой помощью для работника”.

”Кроме того, работодатели боятся привлечь кандидатов, которые займут должность только из-за привлекательного уровня заработной платы. С другой стороны, исследования показали, что оглашение заработной платы увеличивает количество подходящих кандидатов, претендующих на рабочее место, так как это стимулирует тех работников, которые до сих пор только раздумывали о смене места работы”, — добавляет Хенри Аувяэрт.

Для работника очень важно оглашение размера заработной платы

Результаты исследования рынка труда, опубликованные в этом году агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee, показывают, что большей прозрачности рынка труда ожидают и эстонские работники. В ходе исследования выяснилось, что недостаток информации о предлагаемой оплате труда является основной причиной, по которой потенциальные работники не решаются подать заявление о приеме на работу. Целых 50 % респондентов указали на это в качестве причины.

”Ожидание работников вполне естественно, поскольку диапазон заработной платы помогает оценить, стоит ли менять свою работу — при смене рабочего места мы хотим быть уверены, что на новой должности сможем выполнить свои финансовые обязательства и прожить”, — пояснил Хенри Аувяэрт.

Руководитель агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер тоже считает, что, несмотря на ведущиеся последнее время разговоры о важности нематериальных ценностей при найме и удержании сотрудников, это вовсе не означает, что оплата труда менее важна. ”Работнику все же хочется знать, какую заработную плату он будет получать”.

Исследования агентства по исследованию зарплат показывают, что чем меньше человека устраивает оплата его труда, тем с большей вероятностью он будет готов сменить работу лишь из-за небольшого повышения заработной платы. В то же время предложение гораздо более высокой заработной платы будет мотивировать сменить рабочее место даже тех работников, которые довольны своим доходом.