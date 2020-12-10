TLT: электробус MAN успешно завершил тестовый период на столичных улицах

"Все автобусы, которые мы уже успели протестировать на улицах Таллинна, подходят для перевозки пассажиров. Основная разница между электробусами заключается в том, сколько времени занимает зарядка транспортного средства и сколько автобус может проехать на одной зарядке”, — сказал член правления TLT Леннарт Вийкмаа.

”Автобус фирмы MAN удобный и комфортный, водители отметили, что у него плавный ход и на одной зарядке он смог проехать максимальные 278 километров. При этом, по возращение в автобусный парк у электробуса еще оставалось 13% заряда. Конечно же, на результаты электробусу влияние оказала холодная погода, так как при низких температурах электробус тратил больше энергии, например на обогрев салона или же на обдув ветрового стекла”, — рассказал Вийкмаа об особенностях электробуса.

Вийкмаа отметил, что электробус мог показать себя еще лучше, если бы тестовый период продлился дольше. ”То, сколько может проехать электробус, напрямую зависит от навыков вождения водителей. В том числе мы тестируем электробусы, чтобы у наших водителей появился такой опыт и навыки. Например, как путем правильного торможения заставить электробус вырабатывать дополнительную энергию”, — сказал член правления TLT.

На данный момент предприятие TLT уже протестировало электробусы фирмы MAN, Solarise Urbino, Yutong, а также Mercedes-Benz eCitaro. Леннарт Вийкмаа отметил, что сейчас электробусы разных производителей испытывались в разное время года, у каждого были свои преимущества, но уже в следующем году предприятие запустит пилотный проект, который позволит определить критерии, по которым в будущем будут выбраны электробусы для постоянного обслуживания маршрутов. ”За тот короткий тестовый период, который прошли электробусы, каждый из них показал, что они вполне подходят для Таллинна. Более того, электрические автобусы подтвердили факт того, что они эффективны и менее затратны — примерно в 3-4 раза в расчете на один километр, чем дизельные автобусы. В 2021 году, в рамках пилотного проекта мы сможем более тщательно проанализировать, какое влияние оказывают на электробус разные температуры, времена года, а также другие факторы. Разумеется, нас также интересует, какие критерии в итоге окажутся самыми важными, если мы говорим о перевозке пассажиров на разных маршрутах”, — сказал Вийкмаа.