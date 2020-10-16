"Тинькофф" объявил об отказе от сделки с "Яндексом"

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) объявила об отказе от продолжения переговоров с ”Яндексом” о выкупе интернет-гигантом всего ее акционерного капитала. Об этом говорится в сообщении TCS Group, поступившем в РБК.

”Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно”, — говорится в сообщении TCS.

В компании также сообщили, что надеются на продолжение сотрудничества с ”Яндексом” как в текущих, так и в будущих проектах.

”Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно”, — заявил РБК представитель Тинькофф Банка.

В свою очередь ”Яндекс” сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка ”Тинькофф” с основными акционерами финансовой организации. Поэтому ”стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры”, говорится в сообщении.

О том, что ”Яндекс” предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

После сообщения о сделке стоимость акций ”Яндекса” на американской бирже NASDAQ выросла почти на 12%. На фоне сообщения о развале сделки стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже упала в пятницу более чем на 6%, стоимость акций ”Яндекс” — примерно на 3,75%.

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