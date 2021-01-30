Территория низких цен. Как Lidl удалось завоевать кошельки экономных европейцев(2)
Сеть бюджетных магазинов Lidl, которая в этом году должна открыть магазины и в Эстонии, первоначально копировала бизнес-модель другого немецкого торговца Aldi, являющегося изобретателем концепции дискаунтера. Но за почти 50 лет работы сети Lidl смог догнать конкурента, завоевать кошельки экономных европейцев и стать серьезной угрозой для классических супермаркетов, пишет Delfi.lv.
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