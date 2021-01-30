Территория низких цен. Как Lidl удалось завоевать кошельки экономных европейцев

Первоначально сеть Lidl планировала открыть магазины странах Балтии в начале 2000-х годов. В 2003 году компания начала покупку земельных участков для магазинов, но позже отказалась от развития в регионе. Второе завоевание Балтии торговец начал с Литвы, где в 2016 году открылось 15 магазинов этой сети.

Вот три главных оружия, которым так пользуется Lidl и другие дискаунтеры, чтобы завоевывать новые рынки и успешно конкурировать с традиционными супермаркетами: большие продажи товара при ограниченном ассортименте, умение держать низкие цены за счет использования собственных брендов, экономия на всех возможных позициях.