30.01.2021, 13:10

Территория низких цен. Как Lidl удалось завоевать кошельки экономных европейцев

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Ким Космачев
EST
Территория низких цен. Как Lidl удалось завоевать кошельки экономных европейцев
PA Wire/PA Images

Сеть бюджетных магазинов Lidl, которая в этом году должна открыть магазины и в Эстонии, первоначально копировала бизнес-модель другого немецкого торговца Aldi, являющегося изобретателем концепции дискаунтера. Но за почти 50 лет работы сети Lidl смог догнать конкурента, завоевать кошельки экономных европейцев и стать серьезной угрозой для классических супермаркетов, пишет Delfi.lv.

Первоначально сеть Lidl планировала открыть магазины странах Балтии в начале 2000-х годов. В 2003 году компания начала покупку земельных участков для магазинов, но позже отказалась от развития в регионе. Второе завоевание Балтии торговец начал с Литвы, где в 2016 году открылось 15 магазинов этой сети.

Вот три главных оружия, которым так пользуется Lidl и другие дискаунтеры, чтобы завоевывать новые рынки и успешно конкурировать с традиционными супермаркетами: большие продажи товара при ограниченном ассортименте, умение держать низкие цены за счет использования собственных брендов, экономия на всех возможных позициях.

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