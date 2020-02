Tere выплатила 3 млн евро долга. Осталось доплатить еще всего 44 млн

Tere piimatööstuse Põlva tootmine 15.05.2019 Foto: Argo Ingver

Tere AS сделала первый выплаты по своему 47-миллионному долгу, которые составили более 3 млн евро. Самый крупный кредитор — фирма-владелец Maag, которая выкупила долги Tere. Глава Tere AS и AS Farmi Юло Кивине подтвердил — все производители молока получили свои деньги, фирма закрыла долги перед ними.