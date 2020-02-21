Tere выплатила 3 млн евро долга. Осталось доплатить еще всего 44 млн

Tere AS сделала первый выплаты по своему 47-миллионному долгу, которые составили более 3 млн евро. Самый крупный кредитор — фирма-владелец Maag, которая выкупила долги Tere. Глава Tere AS и AS Farmi Юло Кивине подтвердил — все производители молока получили свои деньги, фирма закрыла долги перед ними.
Кивине добавил, что согласно плану санации, следующие выплаты по логам будут осуществлены в 2021 году.
Ранее Харьюский уездный суд утвердил программу санации Tere AS, рассмотрение которой длилось более трех лет. Объем требований в рамках санации превышает 47 млн евро, срок ее реализации составляет 10 лет. Утверждение программы санации обеспечит Tere стабильную экономическую деятельность и устойчивое развитие.
Утвержденная программа реорганизации перераспределит все требования кредиторов, охватываемые планом санации, чтобы обеспечить продолжение деятельности компании и удовлетворение требований. На основе программы санации также удовлетворят требования необеспеченных залогом кредиторов, которые были бы отклонены в ходе процедуры банкротства.
В 2016-м году основанный на эстонском капитале концерн пищевой промышленности Maag Grupp заключил договор с материнской фирмой Tere о приобретении требований компании, а в 2017-м году предприятие Tere объединилось с еще одним эстонским производителем молока Farmi Piimatööstus, который приобрел 100% акций Tere. После слияния Tere продолжило работу в качестве дочернего предприятия Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятий были сохранены, а долгосрочную стратегию объединенного предприятия выработают во время реализации программы санации.
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