Tere выплатила 3 млн евро долга. Осталось доплатить еще всего 44 млн

Кивине добавил, что согласно плану санации, следующие выплаты по логам будут осуществлены в 2021 году.

Ранее Харьюский уездный суд утвердил программу санации Tere AS, рассмотрение которой длилось более трех лет. Объем требований в рамках санации превышает 47 млн евро, срок ее реализации составляет 10 лет. Утверждение программы санации обеспечит Tere стабильную экономическую деятельность и устойчивое развитие.

Утвержденная программа реорганизации перераспределит все требования кредиторов, охватываемые планом санации, чтобы обеспечить продолжение деятельности компании и удовлетворение требований. На основе программы санации также удовлетворят требования необеспеченных залогом кредиторов, которые были бы отклонены в ходе процедуры банкротства.