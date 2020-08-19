Tere и Farmi объединились в единый молочный концерн

”Мы реорганизовали структуру концерна Maag и создали молочный концерн Nordic Milk в составе Maag Group”, — сказал председатель совета Tere AS и Farmi Piimatööstus Роланд Лепп. ”Новая структура обеспечивает более эффективное управление молочной промышленностью и создает лучшую платформу для расширения деятельности компаний на рынки в Латвию и Литву, а также и на Скандинавию. Наша цель — быть ведущим концерном пищевой промышленности в регионе, что требует активного расширения на все близлежащие рынки. Мы постоянно ищем новые возможности”.

”Nordic Milk — это концерн молочных компаний, принадлежащих Maag Group, который помогает нам более эффективно управлять ими и завоевывать новые рынки”, — сказал председатель правления Tere AS и AS Farmi Piimatööstus Юло Кивине. ”Четкая и понятная структура, сильные бренды Tere и Farmi и желание развиваться — вот на чем зиждется главное кредо Nordic Milk”.

”Концерн Maag, которому принадлежит Nordic Milk, также владеет предприятиями мясной промышленности, поэтому мы ищем новые возможности для синергии между различными отраслями внутри группы”, — добавил Юло Кивине. ”Farmi Piimatööstus и Tere AS — это крупные и уважаемые эстонские компании. Наша задача заключается в развитии экспортной деятельности концерна, создании более тесного сотрудничества между компаниями, большей консолидации процессов и гармонизации функций”.