Tere AS о российских контрсанкциях: "Было сложно, но мы адаптировались". Сегодня 6 лет знаменитому указу Путина

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ ”О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”. Это означало, что страны, которые ввели санкции против России из-за присоединения Крыма, теперь не могли экспортировать свой товар в РФ.

Эстония долгие годы после распада СССР отправляла в Россию рыбу и молочную продукцию. Россияне получали качественные продукты, эстонские предприятия - выручку, исчислявшуюся семизначными суммами. Но в 2014 году взаимовыгодному сотрудничеству пришел конец.

"Если говорить кратко, то особенно сложным был период второй половины 2014 года до 2016 года, — сказала пресс-служба Tere AS для RusDelfi. — Упали объемы продаж, что привело к падению цен в целом аграрном секторе. Теперь мы нашли новые рынки сбыта (эстонские компании стали активнее работать на азиатском рынке - прим. RusDelfi) и изменили структуру отправления товаров на экспорт. Сейчас, можно сказать, это прошлое и история, мы уже адаптировались".

Санкции против России ввели в 2014 году после аннексии Крыма. Западные страны (Евросоюз, США, Канада, Австралия и др.) подготовили общий пакет санкций. За 2014-2015 годы Россия от санкций потеряла 44.7 млрд евро. Западные страны 42 млрд евро в целом. При этом 38% общих потерь пришлось на Германию.

Как пишет BBC, общий ущерб Западу лишь на 13% объясняется российскими контрсанкциями. Остальные 87% — это негативный эффект "дружественного огня" — так экономисты назвали побочный ущерб, который западные страны нанесли неумышленно сами себе.

В конце июня 2020 года Брюссель продлили санкции против России на полгода, так как Москва не соблюдает минские соглашения по Донбассу. Россия еще в 2019 года повторила ответные меры против Запада до конца 2020 года.

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