Теперь в продаже в и Эстонии: новые смарт-часы и беспроводные наушники Samsung Galaxy

”Устройства серии Galaxy — смарт-часы Galaxy Watch, фитнес-браслеты Galaxy Fit и наушники Galaxy Buds — представляют собой превосходный комплект для тех, кто хочет эффективно отслеживать свою активность или прогресс в тренировках. Разумеется, все эти устройства и по отдельности являются отличными помощниками в повседневных делах”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Наряду с удобством использования для этой серии очень важен дизайн. В новой серии носимых устройств Galaxy большое внимание уделено именно стилю”, — отметил Аасма.

Часы Galaxy Watch Active получили более спортивный и гладкий дизайн, они тонкие и легкие. Кроме того, циферблаты и ремешки часов можно менять, и они доступны разных цветов — таким образом, внешний вид часов можно с легкостью сделать подходящим каждому комплекту одежды и каждому виду занятий.

- Спокойствие каждый день: теперь с Galaxy Watch Active отслеживать уровень стресса стало еще проще. Соответствующая функция позволит пользователю увидеть, когда нагрузка становится слишком большой и даст рекомендации по снижению стресса — например, при помощи дыхательных упражнений.

- Простой мониторинг активности: Galaxy Watch Active автоматически распознает различные тренировки, например, бег, езду на велосипеде, греблю, тренировку на эллипсоиде или динамическую тренировку. Всего в устройство заложено более 39 разных программ тренировок.