Теперь в продаже в и Эстонии: новые смарт-часы и беспроводные наушники Samsung Galaxy

Смарт-часы Galaxy Watch Active совместимы с устройствами под управлением Android и iOS и обеспечивают инструктаж в реальном времени, мониторинг активности в помещениях и на свежем воздухе, а также поддерживают популярные сторонние приложения, такие как Under Armour, Spotify и Strava. Для управления Galaxy Watch Active также можно использовать голосовые команды Bixby.
Galaxy Fit и Galaxy Fit e: здоровье ежедневно — для всех
Galaxy Fit и Galaxy Fit e созданы для всех спортсменов-любителей — от начинающих бегунов до настоящих энтузиастов. Легкие Galaxy Fit и Galaxy Fit e в тонких корпусах очень просто стилизовать, меняя их внешний вид.
”Тонкие и модные Galaxy Fit и Galaxy Fit e позволяют просто и интуитивно отслеживать достижение целей тренировок — как в любительском, так и в профессиональном спорте”, — пояснил Аасма.
”Galaxy Fit и Galaxy Fit e автоматически отслеживают движения пользователя и сами распознают различные тренировки: от бега, до гребли и езды на велосипеде. В приложении Samsung Health можно вручную выбрать более 90 различных видов активности и фитнес-браслет Galaxy Fit начнет автоматически отслеживать выбранную тренировку”, — добавил Аасма.
Кроме того, фитнес-браслет обеспечивает повседневное благополучие пользователя, анализируя качество сна и давая советы по снижению уровня стресса. Оба устройства обладают защитой от воды по стандарту 5 ATM — их можно носить в душе или в бассейне.
Galaxy Buds: удобство и качественный звук в любой ситуации
Наряду с удобной формой и компактностью беспроводные наушники Galaxy Buds обеспечивают превосходное звучание благодаря настройкам AKG, а функция Enhanced Ambient Sound позволяет отчетливо слышать происходящее вокруг, даже когда наушники у вас в ушах. При помощи встроенных микрофонов наушники усиливают звук окружающей среды, например, беседы, и направляют его прямо в наушники.
Звук голоса самого пользователя также записывается в высоком качестве. Функция Adaptive Dual Microphone использует внутренние и внешние микрофоны в каждом наушнике, чтобы во время звонка голос пользователя звучал четко как в шумной, так и в тихой среде.
Заряда Galaxy Buds хватает на целый день: он обеспечивает до двух часов стриминга Bluetooth и до пяти часов телефонных разговоров. Кроме того, компактный чехол поддерживает заряд аккумуляторов наушников до 7 часов, а 15-минутная быстрая зарядка позволяет использовать Galaxy Buds целых 1,7 часа. Наушники можно без проводов заряжать при помощи новейшего смартфона Galaxy S10, просто положив их на телефон.
Также Galaxy Buds совместимы с Bixby в новейших мобильных устройствах Galaxy, т.е. виртуального помощника можно с удобством активировать, не беря телефон в руки.