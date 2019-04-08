Теперь в магазинах Prisma можно сдавать и тару без залоговой маркировки

Благодаря этой разработке Eesti Pandipakend надеется каждый месяц собирать как минимум 200 000 пластиковых бутылок и жестяных банок, которые в противном случае загрязняли бы нашу природу.

Возврат упаковки без залоговой маркировки происходит точно таким же образом, как и возврат пластиковых бутылок и банок, но залоговая плата за нее не выплачивается. Как и в случае с залоговой упаковкой, для возврата незалоговой упаковки штрих-код на ней должен быть считываемым, упаковка должна сохранять форму на момент покупки, а также она должна быть пустой. После возврата автомат выдаст чек, в котором будет отдельно указано количество упаковки, принятой без залоговой платы.

”Каждый год в Эстонию ввозятся миллионы пластиковых бутылок и жестяных банок без действующей у нас залоговой маркировки, жизненный цикл которых завершается в природе или в мусорной корзине. В прошлом году такой упаковки, купленной за границей, было по оценкам 100 миллионов штук. Исходя из настроек автоматов по приему тары, раньше такую упаковку принимать было невозможно. Теперь же, в сотрудничестве с Prisma, мы наконец-то разрешили эту ситуацию и начали сбор пластиковой и жестяной тары и ее направление в повторное использование вне зависимости от страны происхождения упаковки”, — сказал руководитель Eesti Pandipakend Каупо Карба.

По словам Карба, данное изменение будет служить только одной цели: беречь окружающую среду Эстонии, чтобы оставить нашим детям чистую природу: ”В Eesti Pandipakend мы постоянно думаем о том, как сократить нагрузку на окружающую среду и обеспечить более устойчивое развитие. Именно по этой причине теперь мы также начали собирать и тару без залоговой маркировки, и тару без действительной залоговой маркировки, потому что она все равно остается ценным ресурсом. Мы рады, что сеть Prisma Peremarket предложила эту идею, и мы абсолютно уверены в том, что другие магазины последуют примеру этого благого начинания”.

Исходя из особенностей обращения со стеклянной тарой, ее пока что нельзя возвращать в автомат по приему тары, но мы работаем и над этим.

Где теперь можно вернуть тару без залоговой маркировки:

Sikupilli Prisma — Тарту мнт., 87, Таллинн

Rocca Al Mare Prisma — Палдиски мнт., 102, Таллинн

Kristiine Prisma — Эндла, 45, Таллинн

Mustamäe Prisma — Карьявялья, 4, Таллинн

Lasnamäe Prisma — Мустакиви теэ, 17, Таллинн

Sõbra Prisma — Сыбра, 58, Тарту, 50106

Annelinna Prisma — Нылваку, 2, Тарту, 50708

Narva Prisma, проспект Кангеласте, 29, Нарва