Теперь в интернет-банк Swedbank можно добавить также счет банка Citadele

В интернет-банке Swedbank уже имеется возможность добавлять счета Swedbank в Латвии и Литве, а также счета банка LHV и SEB в Эстонии, Латвии или Литве.

Интерфейс прикладного программирования (API) Swedbank в настоящее время используется 50 поставщиками услуг по всей Европе, которые предоставляют клиентам банка информацию о счетах и ​​услуги по инициированию платежей.

”Открытый банкинг становится все более популярным. Клиенты Swedbank ежемесячно инициируют около 1 000 000 платежей, ежемесячный оборот которых около 53 миллионов евро. Наш опыт показывает, что открытый банкинг может предложить нашим клиентам более удобные и более интегрированные услуги, поэтому мы продолжим активно работать над расширением открытого банковского решения”, — пояснила руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

По словам Раагметс, Swedbank был одним из первых банков в Европе, который выполнил требования Второй директивы Европейского союза о платёжных услугах, представив решение на основе API в начале 2019 года (до того, как директива вступила в силу 14 сентября), предлагая своим клиентам возможность видеть остаток своих счетов в других банках.

Для частных клиентов Swedbank открытое банковское решение — удобный способ вести повседневные финансовые операции прямо в интернет-банке Swedbank. В настоящий момент клиенты Swedbank могут видеть у себя в интернет-банке информацию о счёте и инициировать платежи из SEB, LHV, Swedbank и Citadele в Эстонии, Латвии и Литве.

Вы можете добавить счёт Citadele в свой интернет-банк Swedbank, выбрав пункт меню ”Повседневные операции”> ”Информация о счёте”> ”Добавить счета из других банков”. После этого Вы можете просмотреть информацию о счёте Citadele в своём интернет-банке Swedbank. Для этого в интернет-банке Swedbank выберите ”Выписка со счёта” в разделе ”Информация о счёте” меню ”Повседневные операции”. Чтобы просмотреть выписку по счёту в другом банке, выберите нужный счёт из ниспадающего меню в поле ”Счёт”.

Если клиент Swedbank желает инициировать платёж со счёта в другом банке, он также должен войти в интернет-банк и выбрать ”Новый платёж” в меню ”Повседневные операции”. Затем следует в платёжной форме выбрать нужный банковский счёт из раскрывающегося меню ”Платить со счёта”. При инициировании платежа покупателя просят подписать платёжное поручение, используя метод аутентификации по умолчанию, используемый в другом банке.