Теперь в Эстонии можно использовать платную версию YouTube: какие у нее особенности?

YouTube сейчас одна из самых популярных социальных сетей. Все полюбили сервис за бесплатный просмотр видео и систему предложений новых роликов.

В 2014 году разработчики запустили дополнение — платную версию YouTube RED, год назад ее поделили на две части YouTube Music и Premium. Потом добавили и YouTube Original. За 8.49 евро в месяц получаешь полный набор услуг, при этом первый месяц бесплатно.

Какие особенности у платной версии?