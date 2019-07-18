18.07.2019, 08:50

Теперь в Эстонии можно использовать платную версию YouTube: какие у нее особенности?

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rus.delfi.ee
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Теперь в Эстонии можно использовать платную версию YouTube: какие у нее особенности?
YouTube'i logoFoto: DADO RUVIC, REUTERS

С сегодняшнего дня можно использовать на территории Эстонии платную версию сервиса YouTube. Цена — 8.49 евро в месяц, что пользователь получит за эти деньги?

YouTube сейчас одна из самых популярных социальных сетей. Все полюбили сервис за бесплатный просмотр видео и систему предложений новых роликов.

В 2014 году разработчики запустили дополнение — платную версию YouTube RED, год назад ее поделили на две части YouTube Music и Premium. Потом добавили и YouTube Original. За 8.49 евро в месяц получаешь полный набор услуг, при этом первый месяц бесплатно.

Какие особенности у платной версии?

  • Смотришь все видео без рекламы
  • Можно сохранять видео прямо в приложении и потом смотреть оффлайн
  • Слушать музыку в фоновом режиме (когда экран не горит)
  • Доступ к музыкальному стриминговому сервису от YouTube в оффлайн режиме
  • Эксклюзивные видео и сериалы с участием звезд. В бесплатной версии такого нет
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