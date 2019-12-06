Теперь телесигнал высокого разрешения Elisa и Levira доступен по всей Эстонии

Уже сегодня клиенты с беспроводной телевизионной услугой Elisa Klassik могут смотреть популярные эстонские телеканалы в высоком разрешении. Успешно завершился первый этап запущенного в октябре проекта, и теперь HD-телесигнал доступен по всей Эстонии.

Телевизионный сигнал высокого разрешения транслируется на новой частоте, и он также закодирован по-новому, что обеспечивает гораздо более плотный поток данных. Для просмотра таким образом телеканалов нужен телевизор со встроенным дигибоксом с поддержкой форматов DVB-T2 и H.265, а также дигимодуль Conax. Телеканалы, транслируемые в HD-качестве: Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, TV3, TV6, TV3+, Sony Channel, Sony Turbo, Filmzone и Filmzone+. Клиенты с беспроводной телевизионной услугой Elisa Klassik и зрители бесплатных эфирных телеканалов также могут смотреть в HD-качестве каналы ETV, ETV2 и ETV+.

«Тестирование данного решения в октябре было результативным, и клиенты отзывались о нем очень хорошо. Внедрение HD-телесигнала весьма востребовано в этом клиентском сегменте. Благодаря сотрудничеству с Levira мы с удовольствием предлагаем клиентам по всей Эстонии телевидение повышенной четкости», заявил менеджер Elisa по телевизионным услугам Сильвер Соомре.

Ранее Levira в рамках беспроводной услуги транслировала телесигнал в разрешении 576i, но теперь ряд телеканалов доступен в разрешении примерно в два раза выше прежнего. «Переход на трансляцию телеканалов в HD-качестве позволяет зрителям наслаждаться изображением с многократно возросшей четкостью, замечая мельчайшие детали в телевизионных передачах и фильмах», добавил менеджер Levira по сетевым услугам Меэлис Антон.