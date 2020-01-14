Теперь правовую помощь за счет государства смогут получать люди с зарплатой до 1700 евро

Бесплатную и оказываемую на льготных условиях правовую помощь с 15-го января смогут получать все живущие в Эстонии люди, средняя брутто-зарплата которых за календарный месяц в прошлом квартале составляла до 1700 евро.

"Наши 45 юристов по всей Эстонии каждый месяц помогают до тысячи людей, нуждающихся в помощи, а обратная связь об услуге была очень хорошей – данной услугой удовлетворено 90% клиентов и 92% посоветовали бы нашу услугу другу", - говорит соучредитель Эстонского юридического бюро Эрки Писуке.

"Очевидно что доход большинства клиентов всё-таки останется ниже предельной ставки, вследствие чего эта услуга и в этом году будет популярной. Важно то, что министерство продлит действие этого проекта на год и поэтому мы сможем при поддержке государства помочь ещё тысячам людей», - добавил Писуке.

Как можно бесплатно и на льготных условиях получить юридическую помощь?

Правовая помощь оказывается по принципу 2+3+10, когда два первых часа помощь оказывается бесплатно, за следующие три часа необходимо заплатить 20€ в час и при объёмных случаях можно получить ещё 10 часов правовой помощи по цене 40€ в час.

Для получения правовой помощи необходимо заключить действующий до конца года клиентский договор и оплатить собственную ответственность в сумме 5 евро.

Время к юристу можно забронировать по адресуwww.juristaitab.ee, через мессенджер Фейсбука или позвонив по телефону 6 880 400.