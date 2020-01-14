14.01.2020, 16:10

Теперь правовую помощь за счет государства смогут получать люди с зарплатой до 1700 евро


EST 99
Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas.
Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas.Foto: Karin Kaljuläte

Эстонское юридическое бюро в сотрудничестве с Министерством юстиции бесплатно и на льготных условиях предоставили юридическую помощь с весны 2017 года для 24 000 человек. Если ранее критерием для оказания правовой помощи при поддержке государства была средняя зарплата с коэффициентом 1,5 (2095,5€), то начиная с 15 января эта сумма повышается до 1700 евро.

Бесплатную и оказываемую на льготных условиях правовую помощь с 15-го января смогут получать все живущие в Эстонии люди, средняя брутто-зарплата которых за календарный месяц в прошлом квартале составляла до 1700 евро.

"Наши 45 юристов по всей Эстонии каждый месяц помогают до тысячи людей, нуждающихся в помощи, а обратная связь об услуге была очень хорошей – данной услугой удовлетворено 90% клиентов и 92% посоветовали бы нашу услугу другу", - говорит соучредитель Эстонского юридического бюро Эрки Писуке.

"Очевидно что доход большинства клиентов всё-таки останется ниже предельной ставки, вследствие чего эта услуга и в этом году будет популярной. Важно то, что министерство продлит действие этого проекта на год и поэтому мы сможем при поддержке государства помочь ещё тысячам людей», - добавил Писуке.

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Правовая помощь оказывается по принципу 2+3+10, когда два первых часа помощь оказывается бесплатно, за следующие три часа необходимо заплатить 20€ в час и при объёмных случаях можно получить ещё 10 часов правовой помощи по цене 40€ в час.

Для получения правовой помощи необходимо заключить действующий до конца года клиентский договор и оплатить собственную ответственность в сумме 5 евро.

Время к юристу можно забронировать по адресуwww.juristaitab.ee, через мессенджер Фейсбука или позвонив по телефону 6 880 400.

Опыт показывает, что время консультации в среднем остается в пределах 2 часов, а это означает, что человеку нужно за решение своей проблемы заплатить только 5 евро.

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