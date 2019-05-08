Теперь по всей Эстонии продаются билеты Спортлото

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа рад тому, что билеты Спортлото оказались на прилавках. ”Спортивные лотереи всегда были популярны среди жителей Эстонии. Сейчас нам особенно приятно, поскольку нового Спортлото пришлось ждать долго — в последний раз билеты Спортлото можно было купить 18 лет назад. За это время успело родиться и вырасти целое новое поколение молодых спортсменов. Спорт и азарт идут рука об руку, и Спортлото придется особенно по вкусу тем, кто любит и то, и другое. Особенно приятно, что в результате можно поддержать спортсменов. Проигравших здесь нет, есть только победители! Я верю и надеюсь, что весь эстонский народ поддержит молодых спортсменов при помощи Спортлото”, — отметил Сыырумаа.

Цель Eesti Loto — продать 300 000 билетов, что означало бы около 150 000 евро дополнительных средств для эстонского молодежного спорта. Деньги поступят в систему поддержки молодежного спорта достижений Эстонского олимпийского комитета, цель которого заключается в поддержке развития молодежного спорта, повышении конкурентоспособности молодежи и облегчении перехода молодых спортсменов во взрослый класс. К системе поддержки спорта достижений относится сотня подающих надежды спортсменов в возрасте до 22 лет, получающих поддержку в размере 3000 евро в год. В настоящее время Эстонский олимпийский комитет финансирует систему поддержки молодежного спорта высших достижений из средств Фонда солидарности Международного олимпийского комитета и поступлений от налога на азартные игры.

Звездами дизайна лотерейных билетов Спортлото стали копьеметатель Магнус Кирт, конькобежка Саския Алусалу и волейболист Роберт Тяхт.

Конькобежка Саския Алусалу отметила, что ее лотерейный опыт нельзя назвать большим, но попробовать сыграть в Спортлото ей интересно. ”Мне очень приятно видеть свое изображение на лотерейном билете — это мой маленький вклад в эстонский молодежный спорт. Я по собственному опыту отлично знаю, как может вдохновить на спортивные свершения всего одно короткое слово. Надеюсь, что это побудит молодежь активнее заниматься спортом или даже пойти в профессиональный спорт. Иногда бывает очень сложно, но нет ничего лучше, чем выбрать профессией то, что действительно любишь делать”, — сказала Алусалу.

Билет моментальной лотереи стоит 5 евро. Призовой фонд составляет 750 000 евро, три главных приза — по 10 000 евро. Билеты Спортлото можно приобрести в пунктах продаж Eesti Loto по всей Эстонии до 30 апреля 2020 года.

AS Eesti Loto — на 100% находящееся в государственной собственности предприятие, цель которого — предлагать безопасные и надежные развлечения в соответствии с принципами ответственной игры. С каждого лотерейного билета Eesti Loto уплачивает 18% налога на азартные игры, который идет на поддержку науки, образования, культуры, спорта и медицины. В 2018 году компания Eesti Loto выплатила почти 10 миллионов евро налога на азартные игры. В прошлом году Eesti Loto выплатила игрокам в качестве выигрышей около 21,4 миллиона евро, в т. ч. 5 миллионов евро призов экспресс-лотерей.

Являясь ведущей организацией эстонского спорта, Эстонский олимпийский комитет отстаивает принципы честной игры и олимпийские ценности. ЭОК обеспечивает подготовку выдающихся эстонских спортсменов и их участие в титульных соревнованиях, реализует программы воспитания новых поколений спортсменов, предназначенные для молодежи, и, акцентируя положительные примеры, способствует повышению интереса к активным увлечениям. Спонсорскую поддержку ЭОК оказывают: Paf, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, Nike, Olympic Casino, Sportland, Toyota и USS Security.