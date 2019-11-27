Теперь на заправках Alexela можно расплачиваться мобильным телефоном

Начиная с 27 ноября в мобильном приложении mTasku появилась возможность добавить Карту домашнего пакета Alexela и пользоваться всеми скидками для клиентов через мобильный телефон. Также начиная с сегодняшнего дня на заправочных станциях сети Alexela можно оплатить топливо и другие покупки без пластиковой банковской карточки или карточки клиента.
"Благодаря mTasku процесс заправки на станциях Alexela стал еще проще и быстрее. Все необходимые инструкции и NFC/QR-коды для совершения платежа в системе mTasku и использования карточки клиента находятся около пистолета для заправки, поэтому клиенту даже не нужно подходить к платежному терминалу. Когда клиент подойдет к колонке с топливом, то ему следует просканировать QR-код или дотронуться до значка NFC и начать заправку”, — говорит член правления Alexela Айвар Ряйм.
Ощутимое преимущество mTasku — это удобство совершения платежа, теперь не нужно искать пластиковую карточку и карточку клиента в кошельке, вводить их по очереди в терминал. При начале заправки при помощи mTasku банковские карточки и Alexela Kodukaart открываются автоматически, клиент может забронировать необходимую сумму. После окончания заправки клиент получит мКвитанцию в приложении mTasku. На данный момент заправляться при помощи mTasku можно на тех заправках Alexela, которые отмечены знаком mTasku. В течение ближайших недель mTasku появится на всех заправках Alexela по всей Эстонии.
При помощи mTasku на данный момент можно расплатиться в более чем 60 местах — на заправках и в магазинах Alexela, которые отмечены знаком mTasku. В течение ближайших недель возможность оплаты mTasku появится на других заправках по всей Эстонии.
"mTasku можно использовать при оплате товаров в магазинах Alexela и в кассах самообслуживания. При оплате товаров в обычной кассе следует проинформировать кассира, что вы хотите совершить платеж при помощи mTasku и просканировать NFC/QR-код телефоном”, — добавил Ряйм.
Вместе с появлением mTasku на заправках Alexela стартовала совместная кампания Alexela и Telia. Во время этой кампании среди всех клиентов, которые на заправках Alexela оплатят покупки при помощи mTasku, будет разыгран смартфон Samsung Galaxy S10+ и 3 топливных карточки Alexela на сумму 50 €. С условиями кампании можно ознакомиться на домашней странице https://www.mtasku.ee/ru/alexela/.
По словам руководителя подразделения по работе с бизнес-клиентами Telia Eesti Тармо Кярсна, мобильным кошельком mTasku пользуются уже более 70 000 человек и оборот платежей превышает миллион евро в месяц. ”Мы верим, что возможность оплаты товаров при помощи mTasku на заправках и магазинах Alexela, самой большой сети автозаправочных станций, еще больше увеличит осведомленность людей о возможностях и удобствах использования мобильного кошелька”, — добавил Кярсна.
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