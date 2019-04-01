Теперь на государственном портале можно посмотреть, насколько повысится пенсия в этом году

С 1 апреля у около 350 000 пенсионеров пенсия вырастет в среднем на 8,4%. Как нет в природе среднего человека, так нет и действующей в отношении всех пенсионеров средней пенсии, поэтому нет и одинаковой для всех ставки повышения пенсии.

”Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, которая зависит от его трудового вклада и повышается в результате индексации по-разному”, — прокомментировала советник отдела возмещений Департамента социального страхования Мерле Сумиль-Лаанемаа и добавила, что точный рост пенсии зависит от пенсионного стажа пенсионера. Например, средняя пенсия человека, стаж которого составляет 44 года, повысится с 446,5 евро до 483,24 евро.

Размер ежегодно пересчитываемого пенсионного индекса зависит от того, насколько в предыдущем году выросла часть пенсионного страхования социального налога, и как изменился индекс потребительских цен. В этом году значение индекса составило 1,084. Базовая часть пенсии после индексации составляет 191,6 евро, и годовой коэффициент — 6,627 евро. В дополнение к росту базовой части и годового коэффициента повышается ставка народной пенсии с 189,31 евро до 205,21 евро.

Желающие ознакомиться с повышением своей пенсии могут использовать калькулятор индексации на домашней странице Департамента социального страхования. Если внести сумму предыдущей пенсии, калькулятор выдаст в качестве результата сумму новой пенсии.