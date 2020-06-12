Теперь на автомобилях CityBee можно будет ездить аж до Пярну

”Для CityBee важно поддерживать местный туризм и предлагать ещё более удобное транспортное сообщение с Пярну — летней столицей Эстонии. Поэтому на летний период мы расширили зону использования CityBee в город Пярну”, — сказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт.

Хотя и ранее можно было ездить в Пярну на транспортном средстве CityBee, но нужно было платить за весь период использования автомобиля, другими словами, например, за все выходные. А теперь можно отправиться на автомобиле в Пярну, оставить его в подходящей парковочной зоне и немедленно прекратить пользоваться услугой аренды. Соответствующие парковочные зоны отмечены красным в мобильном приложении CityBee.

Руководитель CityBee Eesti добавила, что первоначально в Пярну будут открыты парковочные зоны с целью обеспечения более комфортного передвижения между Таллинном и Пярну, но при необходимости имеющиеся транспортные средства также можно использовать для передвижения по Пярну. ”В настоящее время мы не привозим отдельно автомобили CityBee в Пярну, но мы обязательно будем отслеживать использование наших транспортных средств в этом городе и при необходимости расширим деятельность на весь Пярну”, — сказала Айт, поощряя клиентов предоставлять обратную связь о том, где ещё стоило бы добавить аналогичные зоны парковки на летний период.

На сегодняшний день у CityBee в Эстонии 315 транспортных средств, из которых 277 — легковые автомобили и 38 — фургоны.