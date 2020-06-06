06.06.2020, 10:50

Теперь можно заранее заказывать готовую еду для получения на заправках Circle K


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Circle K tankla ja kiirtoit
Circle K tankla ja kiirtoitFoto: Ilmar Saabas

В начале мая сеть Circle K открыла э-магазин, через который можно заранее заказывать продукты питания и магазинные товары на заправочную станцию, благодаря чему клиенты теперь тратят существенно меньше времени при посещении заправочных станций.

По словам коммерческого директора Circle K Eesti AS Дианы Вейгель, открытие э-магазина было запланировано до глобального кризиса в области здравоохранения, а весенняя ситуация ускорила завершение создания э-магазина Circle K в соответствии с необходимостью.

”Важнейшей ценностью Circle K являются люди. Открытие э-магазина способствует сохранению здоровья и благополучия как наших сотрудников, так и клиентов, сводя до минимума точки соприкосновения на заправочных станциях. Также э-магазин предоставляет возможность делать покупки ещё удобнее и быстрее”, — пояснила Вейгель.

В новом э-магазине Circle K можно предварительно заказать на тот же день обычные продукты питания, которые покупатель приобретает во время остановки, как то: горячие блюда от гамбургеров до хот-догов, бутерброды, безалкогольные напитки, а также любимый кофе, закуски и сладости.

Коммерческий директор Circle K считает, что предварительный заказ еды через э-магазин на заправочную станцию станет для потребителей столь же естественным, как и заказ еды или магазинных товаров домой с курьером.

”Большинство людей знает, что, например, в выходные на заправочной станции Адавере на шоссе Таллинн–Тарту в магазине могут находиться одновременно десятки людей. При предварительном заказе покупок не надо больше стоять в очереди, а можно просто быстро получить товары, что заметно сократит время посещения”, — рассказала Вейгель. Клиенты, сделавшие заказ через э-магазин, могут получить свои товары в пункте получения, расположенном в зоне приготовления пищи.

Вейгель добавила, что услуга упрощает совместные выезды с семьёй или с друзьями, поскольку в предлагаемом ассортименте каждый найдёт что-то себе по вкусу. ”Являясь ответственным предприятием, Circle K предлагает широкий ассортимент продуктов питания и напитков, которые всегда свежие и приготовлены из полезного для здоровья и качественного сырья. Кроме того, в ассортименте есть блюда, которые подходят веганам и вегетарианцам”, — добавила Вейгель.

Коммерческий директор Circle K отметила, что на данный момент предварительный заказ товаров пользуется наибольшей популярностью на придорожных заправочных станциях, таких как Адавере, Мярьямаа, Кейла, Лаагри, Юри и Хальяла, а также тех, что находятся в Валге и в центре Йыхви.

Через э-магазин Circle K можно заказывать заранее еду или иные товары для получения на 60 заправочных станциях по всей Эстонии. Заказ можно делать за несколько часов до посещения заправочной станции, но как минимум за 15 минут. ”При приготовлении пищи мы следуем требованиям, предъявляемым к безопасности пищи, т. е. готовим еду непосредственно до оговорённого времени заказа, а горячие блюда храним максимум 30 минут после оговорённого времени, обеспечивая таким образом их свежесть и замечательный вкус”, — пояснила Вейгель, добавив, что в среднем клиенты делают предварительные заказы за 20–30 минут до прибытия на заправочную станцию, заказывая 4–5 товаров.

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