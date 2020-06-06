Теперь можно заранее заказывать готовую еду для получения на заправках Circle K

По словам коммерческого директора Circle K Eesti AS Дианы Вейгель, открытие э-магазина было запланировано до глобального кризиса в области здравоохранения, а весенняя ситуация ускорила завершение создания э-магазина Circle K в соответствии с необходимостью.

”Важнейшей ценностью Circle K являются люди. Открытие э-магазина способствует сохранению здоровья и благополучия как наших сотрудников, так и клиентов, сводя до минимума точки соприкосновения на заправочных станциях. Также э-магазин предоставляет возможность делать покупки ещё удобнее и быстрее”, — пояснила Вейгель.

В новом э-магазине Circle K можно предварительно заказать на тот же день обычные продукты питания, которые покупатель приобретает во время остановки, как то: горячие блюда от гамбургеров до хот-догов, бутерброды, безалкогольные напитки, а также любимый кофе, закуски и сладости.

Коммерческий директор Circle K считает, что предварительный заказ еды через э-магазин на заправочную станцию станет для потребителей столь же естественным, как и заказ еды или магазинных товаров домой с курьером.

”Большинство людей знает, что, например, в выходные на заправочной станции Адавере на шоссе Таллинн–Тарту в магазине могут находиться одновременно десятки людей. При предварительном заказе покупок не надо больше стоять в очереди, а можно просто быстро получить товары, что заметно сократит время посещения”, — рассказала Вейгель. Клиенты, сделавшие заказ через э-магазин, могут получить свои товары в пункте получения, расположенном в зоне приготовления пищи.

Вейгель добавила, что услуга упрощает совместные выезды с семьёй или с друзьями, поскольку в предлагаемом ассортименте каждый найдёт что-то себе по вкусу. ”Являясь ответственным предприятием, Circle K предлагает широкий ассортимент продуктов питания и напитков, которые всегда свежие и приготовлены из полезного для здоровья и качественного сырья. Кроме того, в ассортименте есть блюда, которые подходят веганам и вегетарианцам”, — добавила Вейгель.

Коммерческий директор Circle K отметила, что на данный момент предварительный заказ товаров пользуется наибольшей популярностью на придорожных заправочных станциях, таких как Адавере, Мярьямаа, Кейла, Лаагри, Юри и Хальяла, а также тех, что находятся в Валге и в центре Йыхви.