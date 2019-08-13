Теперь и за вещами! Под Ригой построят аутлет-городок на 70 магазинов

”До настоящего времени аутлет-центры с магазинами качественных брендов по выгодным ценам были знакомы жителям стран Балтии по аналогичным центрам в так называемой Старой Европе, — сообщила председатель правления девелопера проекта Outletico Виктория Беатриче Радзевициене. — Иными словами — для покупки стильной дизайнерской одежды, обуви и изысканных аксессуаров приходилось совершать поездки длиной в несколько тысяч километров”.

По словам Радзевициене, своим основным и единым рынком Via Jurmala Outlet Village считает все три страны Балтии с населением более шести миллионов человек. ”По оценкам аналитиков, по общему количеству потребителей страны Балтии являются идеальным местом для появления центра подобной концепции. Мы также нацелены на ищущих выгодные возможности покупателей из Скандинавии и стран СНГ, которые смогут приобретать дизайнерские вещи по выгодным ценам существенно ближе к дому, чем при поездке в более далекие страны Европы”, — отметила Радзевициене.

По ее словам, все информационные материалы, предназначенные для клиентов, будут адаптированы для всех потребителей стран Балтии и выпущены, в том числе, на русском и эстонском языках. В будущем также запланировано и транспортное сообщение для посещающих Ригу туристов в виде специальных автобусов.