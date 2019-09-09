Теперь частные клиенты SEB будут видеть в своем интернет-банке и счета в Swedbank. Что для этого нужно?

С сентября частные клиенты SEB имеют возможность добавить в своем интернет-банке информацию о счетах в Swedbank. В качестве новой опции в интернет-банке SEB можно просматривать остаток счета и выписку со счета. Совсем скоро такая же возможность будет предоставлена и бизнес-клиентам. В будущем с этих счетов можно будет производить и платежи, сообщается в пресс-релизе.
”С сегодняшнего дня частный клиент SEB сможет просматривать в нашем интернет-банке остаток своего счета в Swedbank, а также движения на этом счете за последние девяносто дней. В будущем клиент сможет производить в интернет-банке SEB перечисления со своего счета в Swedbank. Стартовая страница, на которой приведена сводная информация по счетам, позволит повысить осведомленность клиента о своих финансах, так что в будущем для того чтобы осуществлять повседневные банковские операции не придется больше заходить в интернет-банк другого банка — все необходимое можно будет сделать через интернет-банк SEB. Это лишь первые шаги к комфорту и простоте, которые предлагает новая среда открытого банкинга. Мы рекомендуем своим клиентам обязательно ознакомиться с этими новыми возможностями”, — сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.
Для привязки счета в другом банке в интернет-банке SEB нужно произвести следующие действия:
1. Выберите банк, счет в котором вы хотели бы связать со счетом в SEB (в настоящий момент это только Swedbank). 2. Подпишите общую информацию об услуге. 3. Пройдите аутентификацию в банке, счет в котором вы хотите просматривать в интернет-банке SEB. 4. Выберите счета и срок действия согласия (максимально 90 дней). 5. Заверьте согласие цифровой подписью. 6. Данные счета будут отображаться в интернет-банке SEB до конца срока действия согласия.
Когда вы приступите к процедуре добавления счета в другом банке в интернет-банке SEB, все необходимые шаги будут описаны на экране, что позволит удобно и быстро пройти весь процесс добавления счета. В связи с появлением новой функции постепенно будет меняться стартовая страница интернет-банка. Это нужно для того чтобы клиентам SEB было удобнее управлять своими счетами.
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