Теперь частные клиенты SEB будут видеть в своем интернет-банке и счета в Swedbank. Что для этого нужно?

”С сегодняшнего дня частный клиент SEB сможет просматривать в нашем интернет-банке остаток своего счета в Swedbank, а также движения на этом счете за последние девяносто дней. В будущем клиент сможет производить в интернет-банке SEB перечисления со своего счета в Swedbank. Стартовая страница, на которой приведена сводная информация по счетам, позволит повысить осведомленность клиента о своих финансах, так что в будущем для того чтобы осуществлять повседневные банковские операции не придется больше заходить в интернет-банк другого банка — все необходимое можно будет сделать через интернет-банк SEB. Это лишь первые шаги к комфорту и простоте, которые предлагает новая среда открытого банкинга. Мы рекомендуем своим клиентам обязательно ознакомиться с этими новыми возможностями”, — сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Для привязки счета в другом банке в интернет-банке SEB нужно произвести следующие действия:

1. Выберите банк, счет в котором вы хотели бы связать со счетом в SEB (в настоящий момент это только Swedbank).

2. Подпишите общую информацию об услуге.

3. Пройдите аутентификацию в банке, счет в котором вы хотите просматривать в интернет-банке SEB.

4. Выберите счета и срок действия согласия (максимально 90 дней).

5. Заверьте согласие цифровой подписью.

6. Данные счета будут отображаться в интернет-банке SEB до конца срока действия согласия.