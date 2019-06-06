Тендер на закупку новых трамваев провалился: единственное предложение отозвано

TLT планировал в течение трех лет закупить для пополнения своего парка восемь новых трамваев. Так как CAF отказался участвовать в тендере, то во второй половине текущего года таллиннское предприятие общественного транспорта объявит новый тендер.

”У производителей трамваев сейчас очень напряженные времена, продукция распланирована на длительное время вперед”, — объяснил председатель правления TLT Денис Бородич.

По его словам, восемь трамваев с особой шириной колеи, которые нужно передать в два различных года, для производителя, видимо, настолько обременительно, что предприятие решило отказаться от участия в тендере.

„В настоящий момент размышляем, как изменить условия конкурса или число заказываемых трамваев, чтобы новый тендер стал для производителей более привлекательным. Разумеется, при проведения мы не откажемся от условий, которые обеспечивают разумные расходы и оперативное техническое обслуживание”, — заверил Бородич.

В настоящее время в парк TLT входит 20 новых трамваев CAF, шесть ретротрамваев и 44 модернизированных трамваев Tatra.