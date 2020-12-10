Темпы роста безработицы в Эстонии не снижаются. Показатели в Ида-Вирумаа просто пугают!

По состоянию на конец ноября было зарегистрировано 51 401 безработных, что составило 7,9% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с октябрем зарегистрированных безработных стало на 2,9% больше, рост сравним с ростом безработицы в ноябре прошлого года.

В ноябре зарегистрировалось 7 642 новых безработных, что меньше, чем в октябре. С помощью кассы по безработице в ноябре нашли работу или занялись предпринимательством 4 794 человека, это больше чем в октябре.

Самая высокий уровень зарегистрированной безработицы был в ноябре в Ида-Вирумаа (12,9%), а самый низкий в Йыгевамаа (5%).

В прошлом месяце количество вакансий уменьшилось. В ноябре через кассу по безработице передавалось 7 378 рабочих мест, что по сравнению с прошлыми месяцами меньше. Новых предложений в ноябре добавилось 3 736. Количество новых вакансий уменьшалось и осенью прошлых лет.

Подробная статистика на сайте Кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработицы показывает численность тех безработных, которые зарегистрировались в качестве безработных в кассе по безработице.