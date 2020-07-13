Темп роста зарегистрированной безработицы замедлился, количество предложений о работе начало расти

В июне зарегистрировалось 8 025 новых безработных. По сравнению с маем, численность безработных выросла на 1,6%, по состоянию на конец мая было 50 224 зарегистрированных безработных.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце июня была в Ида-Вирумаа (12,9%), и самая низкая на Хийумаа (4,4%). Безработных с пониженной трудоспособностью в конце июня было 11 993 человека, по сравнению с годом ранее доля безработных с пониженной трудоспособностью значительно снизилась.

С помощью Кассы по безработице в июне трудоустроились или занялись предпринимательством 5 050 человек, по сравнению с июнем прошлого года численность нашедших работу больше. В июне через Кассу по безработице передавалось 9 431 рабочее место. В течение месяца добавилось 5 333 новых предложений о работе, по сравнению с прошлым месяцем новых предложений о работе было на четверть больше.

Подробная статистика на сайте Кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработице отражает численность тех безработных, которые зарегистрировали себя в Кассе по безработице в качестве безработных.