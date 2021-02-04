04.02.2021, 16:12

Telia: в Эстонии удаленно работают как минимум вдвое больше, чем до пандемии


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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

Статистика использования услуг Telia показывает, что с весны 2020 года в Эстонии удаленно работали в среднем как минимум в 2 раза больше, чем до пандемии. Вдвое увеличилось использование безопасного решения для удаленной работы (VPN) и видеоплатформ, четверть пользователей домашнего интернета заказали себе домой более быстрый интернет-пакет

При объявлении чрезвычайного положения предприятиям нужно было быстро взять на вооружение различные новые решения, позволяющие работать удаленно, а также стали активнее использоваться уже существующие возможности. Статистика показывает, что и в последующие месяцы многие продолжали работать из дома.

По словам руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгера Хальянда, весной резко возросло использование безопасного решения для удаленной работы, или VPN, и к защищенной сети в 2020 году подключилось в среднем вдвое больше людей, чем до коронавирусной пандемии. ”Несмотря на трудности, вызванные пандемией, предприятиям удалось предоставить своим сотрудникам безопасные возможности для удаленной работы. Решения для безопасной удаленной работы внедряли в основном небольшие предприятия, где использование VPN было менее распространено, чем в крупных организациях”.

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Гораздо активнее используются и различные видеоплатформы для совещаний. ”Видеоплатформы используются в Эстонии уже много лет, но во время пандемии изменились модель и объемы их использования. По сравнению с периодом до пандемии, в прошлом году, например на предлагаемой Telia видеоплатформе, проводилось в среднем в два раза больше одновременных сессий. Если в прошлом видеоплатформы активно использовались в основном предприятиями, работающими в нескольких местах, то теперь они также используются т. н. предприятиями с одним офисом”, — сказал Хальянд, добавив, что кризис создал острую конкуренцию между поставщиками видеоплатформ и многие из них быстро развивали и дорабатывали свои платформы.

Работа на дому, дистанционное обучение и общение через видеоплатформы увеличили потребность людей в более быстром домашнем интернете, и 25%, то есть четверть клиентской базы домашнего интернета Telia во время пандемии заказали пакет более быстрого интернета.

Количество обращений клиентов, связанных с работой на дому, в марте увеличилось более чем в 4 раза, а с весны было в среднем на 46% выше, чем в 2019 году. Чаще всего клиентам требовалась помощь в настройке VPN и удаленных рабочих мест.

”Преимущество Эстонии состояло в том, что многие предприятия еще до кризиса в какой-то степени использовали необходимые для мобильной работы решения, а большинство офисных работников пользовались для работы ноутбуками. По всей вероятности, мобильная работа — это скорее новая норма, и в будущем удаленно работать будут гораздо больше, чем до пандемии”, — заверил Хальянд.

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