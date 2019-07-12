Telia TV впервые в Эстонии предлагает зрителям разовую платную трансляцию

По словам руководителя сферы телевидения и мультимедиа Telia Eesti Карла Антона, это первый случай в истории ТВ-услуг Эстонии, когда оператор предлагает зрителям подобное решение.

«Мы хотим узнать, как жители Эстонии примут эту услугу, чтобы в дальнейшем использовать подобное решение и для другого контента. К примеру, в США возможность pay-per-view пользуется большой популярностью, особенно для трансляций различных спортивных событий», – отметил Антон.

15 июля в меню Telia TV появится специальный канал Ivo Linna 70, который будет расположен по соседству с телеканалом Telia LIVE. Если канал автоматически не появился на телеэкране, поможет перезагрузка дигибокса.

Поскольку речь идет о техническом решении, созданном для тестирования услуги, специальный канал с концертом Иво Линна будет доступен только тем клиентам Telia TV, которые пока что не переведены на новые условия Telia TV, то есть по-прежнему пользуются основным пакетом (а не пакетами Mini, Standard или Premium). На сегодняшний день к ним относится большая часть клиентов Telia TV.

Чтобы посмотреть концерт Иво Линна вечером 17 июля, клиент Telia TV должен будет заплатить 5 евро – сумма будет добавлена в ежемесячный счет за ТВ-услуги. Эту сумму пользователь сможет заплатить прямо с экрана, выполнив несложные действия при помощи пульта Telia TV. После этого на канале появится изображение.