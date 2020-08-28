Telia теперь предлагает техническую помощь клиентам в видеоформате

”Это новое решение, которое позволяет техническим консультантам нашего инфотелефона создавать с клиентом видеомост и с его помощью видеть проблему, которую необходимо решить, ”глазами клиента”. Новое решение в основном будет поддерживать решение вопросов, связанных с подключением кабелей и оборудования. Если раньше мы не могли найти решение в ходе звонка, мы отправляли к клиенту техника. Теперь с помощью видео мы можем решать гораздо большее количество проблем на расстоянии, и это поможет оптимизировать как наши собственные ресурсы, так и драгоценное время клиента”, — сказал Тийт Тийсвельт, руководитель отдела развития обслуживания клиентов Telia Eesti.

По словам Тийсвельта, работающее сегодня видеорешение также поможет избежать прямого контакта, например, во время более активного вирусного периода, когда люди больше остаются дома, в связи с чем возрастает потребность клиентов в услугах поддержки.

Когда клиент обращается в службу технической поддержки Telia по инфотелефону 123, консультант решает, в зависимости от вопроса клиента, нужно ли также инициировать видеозвонок. При необходимости и с согласия клиента консультант отправляет на телефон клиента сообщение с веб-ссылкой, по которой можно передавать видеоизображение через камеру его смартфона. Исходя из этого, консультант может дать совет и проинструктировать клиента.

Хотя новое решение используется в Telia только первые недели, по словам Тийсвельта, запуск услуги прошел хорошо: ”Мне понравилось, что мы смогли запустить это решение в кратчайшие сроки. Сегодня мы уже обучили половину наших консультантов, которые каждый день активно используют видео-решение, чтобы как можно быстрее найти решение для проблем наших клиентов”, — сказал Тийсвельт.

Инфотелефон Telia 123 работает в будние дни с 9:00 до 20:00, в выходные и государственные праздники с 10:00 до 20:00.