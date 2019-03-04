Telia: совершать банковские операции через интернет стало безопаснее

По словам руководителя сферы дополнительных услуг Telia Eesti Максима Меламеда, в Эстонии то и дело активизируются всевозможные мошеннические схемы и фишинговые письма, цель которых — заполучить пароли от расчётных счетов: ”Прямо сейчас мы наблюдаем, как от имени известного эстонского банка рассылаются мошеннические письма, автор которых пытается таким образом собрать банковские пароли”.

Меламед заверил, что в Telia SAFE теперь есть новый уровень защиты, предотвращающий вмешательство в конфиденциальные сделки пользователя и защищающий от атак в процессе пользования интернет-банком или проведения банковских транзакций через интернет.

”Когда защита банковских операций включена, она автоматически распознаёт открытие сайта интернет-банка. Если Вы откроете в браузере интернет-банк, в верхней части экрана появится соответствующая надпись”. Пока эта функция включена, все остальные соединения устройства блокируются, и все банковские сеансы и операции находятся под защитой”, — пояснил Меламед, по словам которого функция разрешает соединение только с официальным сайтом интернет-банка.

Защита банковских операций в приложении Telia SAFE работает в компьютерах как с операционной системой Windows, так и с MacOS и в данный момент поддерживает следующие браузеры: Internet Explorer 11 (или выше), Microsoft Edge, Firefox 13 (или выше), Google Chrome и Safari.