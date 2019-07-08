Telia проводит в Эстонии тестирование домашних услуг в сети 5G

Директор по технологиям Telia Eesti Андре Виссе сообщил, что в настоящее время предприятие проводит тестирование домашнего интернета и телевидения с поддержкой технологии 5G, сказано в пресс-релизе.
По словам Виссе, с точки зрения существующих сейчас разработок в области 5G цифровое развитие Эстонии вызывает тревогу.
”Из Финляндии приходят новости о том, что в первых городах уже появилась сеть 5G, в Норвегии ведется очень плотное сотрудничество государства и местных операторов, которые поддерживают друг друга в этом вопросе, в Дании идут тесты пилотных сетей и т. п. Если раньше Эстония со своими разработками была в авангарде, то сейчас мы находимся в позиции последователей. Мы по-прежнему надеемся на то, что судебное дело, тормозящее конкурс на получение лицензий на частоты 5G, вскоре разрешится. Возможность как можно быстрее завершить начатый некогда конкурс 5G и от тестирования перейти к реальному коммерческому использованию технологии — в интересах всех потребителей и цифрового развития Эстонии в целом”, — сказал Виссе.
Директор по технологиям Telial Eesti отметил, что на предприятии давно ведутся разнообразные тесты 5G. ”Например, сейчас в Табасалу мы проверяем, как будут работать домашний интернет и телевизионная услуга при переходе на 5G. С помощью базовой станции, установленной в офисе Telia на улице Сыле, мы достигли скорости скачивания на разных устройствах в 1 Гбит/с. Кроме того, недавно мы провели 5G-тесты и в TalTech. Иными словами, мы совершенно готовы к тому, чтобы начать внедрять технологию 5G в разных регионах и для решения разных задач — как для частных, так и для бизнес-клиентов”.
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