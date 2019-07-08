Telia проводит в Эстонии тестирование домашних услуг в сети 5G

По словам Виссе, с точки зрения существующих сейчас разработок в области 5G цифровое развитие Эстонии вызывает тревогу.

”Из Финляндии приходят новости о том, что в первых городах уже появилась сеть 5G, в Норвегии ведется очень плотное сотрудничество государства и местных операторов, которые поддерживают друг друга в этом вопросе, в Дании идут тесты пилотных сетей и т. п. Если раньше Эстония со своими разработками была в авангарде, то сейчас мы находимся в позиции последователей. Мы по-прежнему надеемся на то, что судебное дело, тормозящее конкурс на получение лицензий на частоты 5G, вскоре разрешится. Возможность как можно быстрее завершить начатый некогда конкурс 5G и от тестирования перейти к реальному коммерческому использованию технологии — в интересах всех потребителей и цифрового развития Эстонии в целом”, — сказал Виссе.