Telia прекращает сотрудничество с поставщиками периодических контент-услуг

В результате изменения клиенты Telia, которые используют дополнительную услугу ”Периодические контент-услуги” по коротким номерам 15151, 15181 и 18977, с 1 марта 2021 года не смогут пользоваться этими услугами и оплачивать их с помощью счета за мобильные услуги Telia.

Периодические контент-услуги — это услуги с постоянной еженедельной или ежемесячной платой, которые периодически (например, раз в неделю) предлагают подписанным клиентам различный мобильный контент, такой как рингтоны, экранные заставки, гороскопы и пр.

”Мы решили прекратить посредничество в предоставлении периодических контент-услуг, в первую очередь, из-за отзывов наших клиентов. Неоднократно возникали ситуации, когда у клиентов был плохой опыт с периодическими контент-услугами, будь то активация или завершение услуги или проблемы с расчетами. Мы также видим, что спрос на этот вид услуг постоянно снижается. Учитывая все вышесказанное, мы посчитали правильным прекратить посредничество услуги в наших каналах и надеемся, что это станет приятной новостью для многих клиентов”, — сказал Кристьян Вийлманн, руководитель подразделения частных клиентов Telia Eesti.

По словам Вийлманна, клиенты Telia, которые все еще желают продолжать пользоваться периодическими контент-услугами, могут делать это через официальные каналы конкретных поставщиков услуг. ”Вы также можете найти множество бесплатных и платных приложений, предлагающих аналогичные возможности, в магазинах приложений”, — добавил Вийлманн.