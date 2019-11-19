Telia предлагает новый для операторов связи вид страховки
Спрос на смарт-часы уверенно растет, поэтому компания Telia первой среди операторов мобильной связи Эстонии будет предлагать страховку для различных смарт-часов и мониторов активности.
Спрос на смарт-часы уверенно растет, поэтому компания Telia первой среди операторов мобильной связи Эстонии будет предлагать страховку для различных смарт-часов и мониторов активности.
По словам руководителя сферы финансирования и дополнительных услуг Telia Eesti Максима Меламеда, ассортимент часов и мониторов активности, продаваемых в Эстонии достаточно широк, и люди имеют возможность выбирать между устройствами различного ценового класса и разной функциональности.
«Одновременно с числом пользователей часов и мониторов активности растет и количество случаев, когда наручное устройство сломалось или было повреждено. Это также является и главной причиной, почему мы решили распространить страховую защиту на новую группу изделий», – отметил Меламед.
С 18 ноября Telia начнет предлагать услугу страхования различных наручных устройств. «При страховании часов действуют такие же условия и прейскурант, как и в случае смартфонов, при этом услуга страхования обеспечивает защиту от повреждения устройства, а также от его потери или кражи. Часы и мониторы активности можно застраховать сразу в момент покупки или в течение 14 дней после получения устройства», – добавил Меламед.
По утверждению Меламеда, предшествующая практика показывает, что больше всего пользователи часов и мониторов активности нуждаются в страховой защите в случае разбития или повреждения дисплея устройства. «В случае часов наибольший риск связан с тем, что даже при повседневном использовании экран устройства может получить повреждения, которые невозможно исправить. Единственное решение такого случая – замена всего гаджета. В таких случаях и понадобится услуга страхования устройств», – пояснил Меламед.
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