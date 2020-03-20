Telia позволяет делать массовые SMS-оповещения во время кризиса на льготных условиях

По словам руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Кристьяна Кукка, многие местные самоуправления, иные учреждения и коммерческие предприятия в последние дни обращались с пожеланиями с помощью SMS проводить массовые оповещения, вызванные кризисным положением. В кризисной ситуации крайне важно оповещать людей и своевременно распространять оперативную информацию. Согласно закону о чрезвычайной ситуации, мы бесплатно рассылаем инициированные государством SMS-оповещения, касающиеся чрезвычайного положения. В то же время, мы хотим поддержать в кризисной ситуации и другие учреждения и предприятия, которым требуется SMS-оповещение для передачи важной информации. Поэтому мы решили в кризисный период предлагать услугу SMS-оповещения на льготных условиях”, — сказал Кукк.

Местным самоуправлениям и прочим публичным организациям (напр., школам), которым нужно отправить SMS-оповещения своим работникам, ученикам или жителям, Telia предлагает услугу SMS-оповещения по льготной цене 0,018 €/SMS (плата обусловлена только расходами, связанными с третьей стороной).

Коммерческим предприятиям, которые желают разослать SMS-оповещения своим работникам, клиентам или партнерам, Telia предлагает отправку SMS-оповещений без платы за оказание услуги (обычная цена 60 €/час). Отправка одного SMS стоит 0,0416 €.



SMS-оповещения отправляются с содержанием, полученным от конкретного государственного учреждения или другой организации, и по полученному от него же списку мобильных номеров. Льготные цены действуют при условии, что услуга массового оповещения заказывается напрямую в Telia.