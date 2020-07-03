Telia построит два солнечных парка

Всего у Telia 6 центров обработки данных. Информационный центр в Лаагри первым начнет использовать солнечную энергию. Солнечный парк строит Pro-Solar и он будет завершен к концу лета. В этом году Telia планирует внедрить подобное решение также на нескольких мобильных базовых станциях. В следующем году планируется построить солнечный парк ​​рядом с Хаапсалу в Ууэмыйза.

Центры обработки данных — это объекты с очень высоким потреблением электричества, и солнечная энергия является экологически чистым способом оптимизации энергопотребления. ”Конечно, обязательным условием для строительства солнечного парка является наличие подходящей площади, такой как участок земли или поверхность крыши. Рядом с центром данных в Лаагри имеется участок земли, где можно установить солнечные батареи. Конечно, это не покроет потребности всего центра обработки данных, но поможет снизить затраты на электроэнергию. Центры обработки данных достаточно равномерно потребляют энергию, но все же наблюдаются небольшие суточные и сезонные колебания. Например, в летний период несколько больше энергии используется для охлаждения ЦОД, а полученная от солнечного парка энергия поможет это компенсировать”, — сказал Тойво Праакель, руководитель единицы сети и инфраструктуры Telia Eesti.

Безусловно, государственные льготы способствуют более широкому внедрению решений в области солнечной энергии. ”Государственные меры по поддержке возобновляемых источников энергии делают решения солнечной энергетики весьма привлекательными. Срок окупаемости солнечного парка в Лаагри составит порядка 6-7 лет”, — сказал Праакель.

Вклад в сохранение окружающей среды является одним из приоритетов Telia. Основные направления — потребление энергии, выбросы парниковых газов и отходы. ”Мы можем уменьшить эти воздействия, создавая энергосберегающие сети и по возможности предпочитая возобновляемые источники энергии. Достижение амбициозных целей ”зеленой” экономики Telia возможно только в сотрудничестве с нашими партнерами и клиентами. Мы видим, что экологичность становится все более важной для наших клиентов”, — заверил Праакель.