Telia начинает транслировать в Эстонии свой телеканал

Новый канал будет называться Inspira, и у всех заказчиков телевизионных услуг Telia он появится в январе 2020 года.

”Как и указывает название, речь идет о канале, который будет предлагать интересную и захватывающую программу и разнообразный развлекательный контент. Например, канал покажет отечественный научно-популярный приключенческий сериал ”Антарктика 200 — по следам Беллинсгаузена”, права на показ которого принадлежат Telia. Этим самым Telia активно входит на рынок телепродукции. Съемки нового сериала уже идут, и клиенты Telia TV смогут посмотреть его в январе”, — сказала руководитель по контенту отдела телевидения и мультимедиа Telia Eesti Бирьо Кийк.

Несмотря на то, что точная программа канала еще составляется, и договоры на трансляцию контента еще находятся в процессе подписания, сегодня уже можно сказать, что канал будет показывать прямые трансляции с женских профессиональных теннисных турниров, благодаря чему все желающие смогут болеть, например, за Анетту Контавейт. Telia также продолжит сотрудничество с Levira, чтобы вместе осуществлять высокотехнологические телевизионные трансляции спортивных и развлекательных событий. Благодаря этому сотрудничеству, канал Inspira будет транслировать спортивные соревнования, где впервые в Эстонии для создания прямой трансляции будут использоваться камеры-роботы Levira.