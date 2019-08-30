Telia начинает транслировать в Эстонии свой телеканал
В начале следующего года Telia выйдет на рынок со своим телеканалом, который будет показывать спорт, фильмы и сериалы.
В начале следующего года Telia выйдет на рынок со своим телеканалом, который будет показывать спорт, фильмы и сериалы.
Новый канал будет называться Inspira, и у всех заказчиков телевизионных услуг Telia он появится в январе 2020 года.
”Как и указывает название, речь идет о канале, который будет предлагать интересную и захватывающую программу и разнообразный развлекательный контент. Например, канал покажет отечественный научно-популярный приключенческий сериал ”Антарктика 200 — по следам Беллинсгаузена”, права на показ которого принадлежат Telia. Этим самым Telia активно входит на рынок телепродукции. Съемки нового сериала уже идут, и клиенты Telia TV смогут посмотреть его в январе”, — сказала руководитель по контенту отдела телевидения и мультимедиа Telia Eesti Бирьо Кийк.
Несмотря на то, что точная программа канала еще составляется, и договоры на трансляцию контента еще находятся в процессе подписания, сегодня уже можно сказать, что канал будет показывать прямые трансляции с женских профессиональных теннисных турниров, благодаря чему все желающие смогут болеть, например, за Анетту Контавейт. Telia также продолжит сотрудничество с Levira, чтобы вместе осуществлять высокотехнологические телевизионные трансляции спортивных и развлекательных событий. Благодаря этому сотрудничеству, канал Inspira будет транслировать спортивные соревнования, где впервые в Эстонии для создания прямой трансляции будут использоваться камеры-роботы Levira.
”Новый канал даст нам возможность и свободу выбора самим составлять и транслировать телепрограмму для своих клиентов, разумеется, мы также будем учитывать пожелания и предпочтения клиентов. В итоге наша цель предложить своим клиентам нечто такое, что в Эстонии на сегодняшний день еще не предлагают”, — отметила Кийк.
Канал Inspira будет входить в основной пакет Telia TV, и его можно будет смотреть как по телевизору, так и в различных смарт-устройствах. Объем программ нового канала будет не менее 8 часов в сутки, или 56 часов в неделю.
”Telia постоянно развивает контент своей телевизионной услуги, для того чтобы предложить клиентам новый, интересный и отличающийся от конкурентов развлекательный контент. Если в 2018 году одним из самых знаковых событий было предложение клиентам Telia TV известной во всем мире среды HBO, то в начале 2019 года мы стали делать прямые трансляции с женских профессиональных теннисных турниров. Две эти услуги за короткое время стали очень популярными среди наших клиентов. С приходом в 2020 году нового канала, Telia TV пополнится также свежим и эксклюзивным контентом”, — добавила Кийк.
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