Telia: кризис показал, насколько важно постоянно инвестировать в мобильные сети

По словам Андре Виссе, Telia в прошлом году инвестировала в развитие своей мобильной сети порядка 10 миллионов евро, и аналогичную сумму планируется выделить и в этом году.

”Чрезвычайное положение напрямую повлияло на потребление мобильных услуг. Поскольку большое количество людей перешло на удаленную работу, то потребление услуг голосовой связи значительно увеличилось — в первые недели кризиса на целых 50 %. Вырос и объем мобильной передачи данных, в пиковые дни добавлялось до четверти нормального объема. Помимо всего этого, изменился и сам характер потребления услуг — если в докризисное время мобильный интернет больше потребляли вне рабочего времени, то во время чрезвычайного положения все было наоборот, в рабочее время потребление было выше, чем по вечерам и в выходные”, — сказал Виссе.

За первые пять месяцев года Telia осуществила более 400 работ по развитию своей мобильной сети, при этом в период чрезвычайного положения Telia провела в сети 120 различных работ по развитию.

В ходе работ создавались совершенно новые места для базовых станций, обновлялись и увеличивались объемы уже существующих, а также было создано более полусотни внутренних решений.

С января по май Telia возвела новые базовые станции в разных регионах Эстонии:

Здание Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве

В Таллинне, на Ранна в Копли

В Тарту, на улице Лийва

В Таллинне, на Сютисте

В центре Таллинна, на Пярну мнт.

В Таллинне, на улице Марья

В Ида-Вирумаа, Сиверте

В Ида-Вирумаа, Веэкулгу

Кроме того, по всей Эстонии дополнительно установлено в общей сложности 78 базовых станций 3G и 79 базовых станций 4G, а также обновлено почти 60 базовых станций с различными технологиями. Объемы в сети 4G были увеличены в соответствии с ростом потребления путем добавления 183 различных ячеек. В дополнение добавилось около 50 внутренних решений (крупнейшие из них: ТЦ Semu в Выру, бизнес-центр Paju в Тарту, ТЦ Väike-Järve в Таллинне, ТЦ Auriga в Курессааре, бизнес-центры Palmi и Mauruse в Таллинне).

В ближайшие недели добавятся два новых места для базовых станций в Пярну и одно в Таллинне.