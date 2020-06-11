11.06.2020, 11:55

Telia: кризис показал, насколько важно постоянно инвестировать в мобильные сети


EST
Telia pressikonverents
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе подтвердил, что действовавшее более двух месяцев чрезвычайное положение показало, насколько важно для оператора связи непрерывно заниматься инвестированием и развитием мобильных сетей.

По словам Андре Виссе, Telia в прошлом году инвестировала в развитие своей мобильной сети порядка 10 миллионов евро, и аналогичную сумму планируется выделить и в этом году.

”Чрезвычайное положение напрямую повлияло на потребление мобильных услуг. Поскольку большое количество людей перешло на удаленную работу, то потребление услуг голосовой связи значительно увеличилось — в первые недели кризиса на целых 50 %. Вырос и объем мобильной передачи данных, в пиковые дни добавлялось до четверти нормального объема. Помимо всего этого, изменился и сам характер потребления услуг — если в докризисное время мобильный интернет больше потребляли вне рабочего времени, то во время чрезвычайного положения все было наоборот, в рабочее время потребление было выше, чем по вечерам и в выходные”, — сказал Виссе.

За первые пять месяцев года Telia осуществила более 400 работ по развитию своей мобильной сети, при этом в период чрезвычайного положения Telia провела в сети 120 различных работ по развитию.

В ходе работ создавались совершенно новые места для базовых станций, обновлялись и увеличивались объемы уже существующих, а также было создано более полусотни внутренних решений.

С января по май Telia возвела новые базовые станции в разных регионах Эстонии:

Кроме того, по всей Эстонии дополнительно установлено в общей сложности 78 базовых станций 3G и 79 базовых станций 4G, а также обновлено почти 60 базовых станций с различными технологиями. Объемы в сети 4G были увеличены в соответствии с ростом потребления путем добавления 183 различных ячеек. В дополнение добавилось около 50 внутренних решений (крупнейшие из них: ТЦ Semu в Выру, бизнес-центр Paju в Тарту, ТЦ Väike-Järve в Таллинне, ТЦ Auriga в Курессааре, бизнес-центры Palmi и Mauruse в Таллинне).

В ближайшие недели добавятся два новых места для базовых станций в Пярну и одно в Таллинне.

”В данный момент деятельность Telia сосредоточена на обеспечении качества услуг в связи с ростом летних объемов в сельской местности и дачных районах. Еще одним важным приоритетом является проект модификации радиосетей Таллинна, где в сети UMTS принимается в эксплуатацию более низкий частотный слой, чтобы обеспечить лучшее покрытие внутри помещений, а также добавление частотных слоев в сеть 4G для более широкого использования VoLTE, или голосовой связи 4G”, — сказал руководитель по технологиям Telia и добавил, что в сети Telia доля звонков VoLTE на сегодня уже достигла 44 процентов.

В заключение Андре Виссе отметил, что показатели качества мобильной сети Telia оставались на высоком уровне в течение всего кризисного периода, несмотря на возросшие нагрузки. Это также является доказательством того, что все предыдущие разработки и инвестиции достигли своей цели.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: