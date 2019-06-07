Телевизоры 8K пришли, чтобы остаться: где взять соответствующий контент

Максимальное разрешение, которое сегодня предлагают интернет-платформы наподобие Netflix, Hulu и Amazon — 4K, но, по словам Баранова, ситуация быстро меняется, поскольку в условиях быстрого развития технологий никто не хочет отставать от конкурентов. Например, в конце прошлого года общественно-правовой японский вещательный концерн NHK запустил первый в мире телеканал в формате 8K.

”Этой весной японский поставщик стриминговых услуг Rakuten TV сообщил, что начинает предлагать передачи и сериалы в формате 8K. Также Япония планирует вести трансляцию Олимпийских игр 2020 года в Токио в 8K, — пояснил Баранов. — Netflix снял свой популярный сериал Lost in Space в формате 8K, поэтому и от них вскоре можно ждать решения предлагать больше контента в 8K”.

Баранов отметил, что люди не должны беспокоиться из-за того, что контент в 8K еще не слишком распространен, поскольку новые телевизоры 8K умеют улучшать изображение Full HD или 4K до уровня 8K. Поэтому уже сегодня при наличии соответствующего телевизора можно наслаждаться необычайно качественным и реалистичным изображением.

”Исследования показывают, что люди покупают новые телевизоры в среднем раз в 10 лет, а учитывая быстрое развитие технологии, осуществляя инвестицию в телевизор в ближайшие годы, было бы разумно рассмотреть возможность приобретения модели с поддержкой 8K”, — сказал Баранов.

”Если же перед покупкой вы хотите своими глазами увидеть, как выглядит изображение высокого качества на телевизоре 8K, стоит посетить специальный бокс 8K компании Samsung, где на телевизорах 8K можно увидеть привлекательные кадры из космоса. Кроме того, здесь можно выиграть призы”, — добавил Баранов.

Разумеется, для того чтобы наслаждаться изображением в 8K необходимо ликвидировать ”бутылочные горлышки” в другой домашней технике. Например, чтобы играть в игры в разрешении 8K на компьютерах и консолях, требуются мощные процессоры и видеокарты, а для плавного стриминга потребуется интернет-соединение на скорости около 50 Мбит/сек.