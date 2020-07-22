Telegraph: Британия и ЕС не подпишут торговое соглашение

По словам источника, в настоящее время существует предложение, что сделки не будет. При этом есть вероятность достижения ”базового” соглашения, если Евросоюз пойдет на уступки в ходе осенней сессии переговоров.

Так, правительство Британии ”давно дало понять, что готово к отсутствию сделки”, отмечает собеседник газеты. Он подчеркивает, что Соединенное Королевство не будет ”двигаться с мертвой точки” по таким основным пунктам, как рыбный промысел, поэтому все зависит от ЕС.

Уточняется, что переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам сделки.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.