Телефон с пятью камерами и огромный аккумулятор, который умеет звонить. Самые необычные устройства с конференции MWC

Третье: у экрана Xperia 1 соотношение сторон, которое позволит смотреть кино без черных полос сверху и снизу (правда, полосы появятся при просмотре видео другого формата). Четвертое: игры. Правда, Sony придется договориться с разработчиками, чтобы они выпустили оптимизированные под такой экран версии своих игр.

Energizer Power Max P18K Pop: телефон с гигантским аккумулятором

Французская компания Avenir Holdings получила лицензию на использование бренда производителя батареек Energizer — и показала телефон Energizer с огромным аккумулятором на 18 тысяч миллиампер-часов (в шесть раз больше, чем в iPhone XS Max). По заявлению производителя, Power Max P18K Pop может продержаться на одном заряде до 50 дней в режиме ожидания, до 90 часов телефонного разговора и до двух дней в режиме просмотра видео.

У Energizer 6,2-дюймовый экран, занимающий всю переднюю поверхность устройства; селфи-камера выезжает из боковой грани корпуса. Производитель утверждает, что телефон появится в продаже в июне 2019 года по цене около 600 евро.

LG V50 ThinQ: обычный телефон с необычным чехлом

LG показала V50 тогда, когда все говорят о телефонах со складными экранами от Samsung и Huawei. И неспроста: у этой модели тоже два экрана. Правда, в данном случае о гибких дисплеях речи не идет.

Сам V50 выглядит как все обычные телефоны. Но в чехол-”книжку”, который будет продаваться отдельно, встроен еще один экран почти такого же размера. На него пользователь сможет выводить еще одно приложение или детали интерфейса. Два экрана также можно использовать для игр и ввода текста — в последнем случае на один из них можно вывести полноэкранную клавиатуру.

Nubia Alpha: часы, которые хотят быть телефоном

На MWC журналистам дали поносить умные часы Nubia Alpha, оснащенные очень длинным гибким экраном. Главное впечатление первых пользователей: часы слишком сильно пытаются походить на телефон. На Nubia Alpha можно смотреть кино, делать фотографии и писать сообщения.

Часами можно управлять, не только водя пальцем по экрану, но и с помощью жестов. Предусмотрен и голосовой ввод, но он во время демонстрации не работал.

Бонус: намек на новый RAZR

В конце февраля компания Motorola подтвердила, что планирует выпустить в 2019 году телефон со складным экраном. Это дает надежду на возрождение линейки легендарных раскладушек RAZR: слухи об этом уже ходили; косвенно подтверждает их и заявка Motorola на патент телефона, экран и корпус которого складываются по вертикали — как старые раскладушки.