Tele2 значительно улучшит условия своих разговорных карточек

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что сотни тысяч жителей Эстонии всё ещё пользуются предоплаченными разговорными карточками. ”Главным образом для того, чтобы держать под строгим контролем свои расходы на связь. Кроме того, разговорными карточками активно пользуются туристы и временно проживающие в Эстонии иностранцы. С течением времени разговорные карточки перестали быть бюджетным продуктом, теперь это точно такая же услуга, как договорной пакет связи, и во время путешествий они действуют во всех странах мира”, — пояснил Уусъярв.

”Самое важное изменение, касающееся всех пакетов разговорных карточек Tele2, — увеличение объёмов интернет-трафика. Например, если до сих пор пакет за 6,99 евро включал три гигабайта интернет-трафика, то теперь он включает шесть гигабайтов”, — сказал Уусъярв и добавил, что пакет можно заказывать как разовый, так и автоматически обновляемый по истечение 30 дней.

Самый дешёвый стартовый пакет разговорной карточки Tele2 стоит 95 центов, а самый дорогой — 3,95 евро, что на евро меньше, чем прежде, и он включает на треть больше, т.е. три гигабайта интернет-трафика.

Начиная с марта Tele2 расширит предлагаемый ассортимент новым выгодным пакетом разговорной карточки, которая действует в Европейской экономической зоне, и таким образом станет единственным в Эстонии мобильным оператором, предлагающим пакеты, позволяющие неограниченно пользоваться интернетом.