Tele2 закрывает все свои представительства в Эстонии

”Tele2 как крупное предприятие, действующее в масштабах всей страны, осознает свою ответственность за ограничение распространения коронавирусной инфекции. В целях обеспечения в сложившейся ситуации благополучия общества мы временно приостанавливаем работу всех наших представительств”, — заявил директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

”Мы понимаем, что закрытие представительств сопряжено с определенными неудобствами для наших клиентов. Однако это необходимый шаг, чтобы защитить здоровье как нашего персонала, так и клиентов. Все клиенты могут по-прежнему связаться с нами по справочному телефону (частые клиенты — по номеру: 6 866 866; бизнес-клиенты — по номеру: 1205), а также по э-почте и в чате. А мы, со своей стороны, приложим все силы, чтобы оперативно решать проблемы клиентов по телефону и другим электронным каналам связи”, — заверил директор по продажам Tele2.

Если Вы хотите заказать или заменить услуги, удобнее всего это сделать, не выходя из дома, в Самообслуживании Tele2 по адресу: minu.tele2.ee. Там же Вы сможете заменить свой разговорный или интернет-пакет и оплатить счет. Призываем также всех клиентов активнее использовать возможности нашего интернет-магазина, который обеспечивает доступ ко всем продуктам Tele2.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!