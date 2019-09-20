Tele2 заблокировала номер сомнительной кампании в Facebook

Сегодня многие жители Эстонии видели в Facebook, очевидно, мошенническую кампанию, которая, используя фальшивые учетные записи в Facebook, призывает заказывать платную SMS-услугу. Tele2 для защиты клиентов закрыла используемый в кампании короткий номер.
Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что для заказа платной услуги людям предлагалось самим отправить SMS на короткий номер. ”Если для каких-то кампаний используются фальшивые учетные записи, это однозначно указывает на мошенничество. Ни одной жалобы пока еще не поступило, но мы просим людей быть очень осторожными в отношении фальшивых учетных записей в Facebook. Со своей стороны мы, чтобы защитить клиентов, быстро заблокировали короткий номер, использовавшийся для заказа услуги”, — сказала Эстрин.
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