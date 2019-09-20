Tele2 заблокировала номер сомнительной кампании в Facebook

Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что для заказа платной услуги людям предлагалось самим отправить SMS на короткий номер. ”Если для каких-то кампаний используются фальшивые учетные записи, это однозначно указывает на мошенничество. Ни одной жалобы пока еще не поступило, но мы просим людей быть очень осторожными в отношении фальшивых учетных записей в Facebook. Со своей стороны мы, чтобы защитить клиентов, быстро заблокировали короткий номер, использовавшийся для заказа услуги”, — сказала Эстрин.