Tele2 предоставляет своим работникам возможность брать неограниченный отпуск

На сегодня для вербовки квалифицированного персонала, обладающего требуемыми качествами, и удержания его на одном рабочем месте одной только материальной заинтересованности мало. Всё большую роль начинают играть: удобный трудовой график, возможности для общего развития работника и отношение к нему как к личности.

В связи с вышеизложенным Tele2 внес существенные изменения в свой мотивационный пакет. Работники предприятия, наряду с материальной заинтересованностью, должны также иметь определенную мотивацию, быть доброжелательными, чувствовать себя здоровыми и счастливыми. И одним из наиболее примечательных нововведений стал оплачиваемый неограниченный отпуск.

”Неограниченность и отсутствие лимитов — один из главных принципов Tele2. Анализируя наш мотивационный пакет, мы пришли к выводу, что отпуск работника тоже может быть неограниченным. Иными словами, мы перестанем лимитировать продолжительность отпуска, потому что есть куда более важные вещи: наши коллеги, прежде всего, должны чувствовать себя счастливыми. На нашем предприятии действует командный метод работы на основе взаимного сотрудничества. И новая возможность будет только способствовать повышению эффективности всей команды”, — сообщила директор по персоналу и клиентскому обслуживанию Tele2 Сирли Селиов.