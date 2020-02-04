04.02.2020, 12:16

Tele2 предоставляет своим работникам возможность брать неограниченный отпуск


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Pettunud Tele2 klient
Pettunud Tele2 klientFoto: Madis Veltman

В целях привлечения рабочих кадров Tele2 решил обновить свой мотивационный пакет и добавил в него новую возможность – отпуск на неограниченный срок. Таким образом предприятие намерено повысить свою притягательность как работодателя на рынке телекоммуникаций.

На сегодня для вербовки квалифицированного персонала, обладающего требуемыми качествами, и удержания его на одном рабочем месте одной только материальной заинтересованности мало. Всё большую роль начинают играть: удобный трудовой график, возможности для общего развития работника и отношение к нему как к личности.

В связи с вышеизложенным Tele2 внес существенные изменения в свой мотивационный пакет. Работники предприятия, наряду с материальной заинтересованностью, должны также иметь определенную мотивацию, быть доброжелательными, чувствовать себя здоровыми и счастливыми. И одним из наиболее примечательных нововведений стал оплачиваемый неограниченный отпуск.

”Неограниченность и отсутствие лимитов — один из главных принципов Tele2. Анализируя наш мотивационный пакет, мы пришли к выводу, что отпуск работника тоже может быть неограниченным. Иными словами, мы перестанем лимитировать продолжительность отпуска, потому что есть куда более важные вещи: наши коллеги, прежде всего, должны чувствовать себя счастливыми. На нашем предприятии действует командный метод работы на основе взаимного сотрудничества. И новая возможность будет только способствовать повышению эффективности всей команды”, — сообщила директор по персоналу и клиентскому обслуживанию Tele2 Сирли Селиов.

Она также добавила, что практика неограниченных отпусков уже успешно применяется на таких известных предприятиях, как Netflix, LinkedIn, Virgin, Glassdoor и Hubspot: ”Там работники берут отпуск когда хотят и на столько, на сколько им требуется. И результат, кстати, впечатляет”.

”В своей деятельности Tele2 как работодатель руководствуется тремя базовыми принципами — это равенство, больше свободы и доверие. ”От распорядка рабочего времени зачастую зависит степень удовлетворения сотрудника своей работой. Мы доверяем нашему персоналу — у нас гибкий рабочий график и возможность трудиться удаленно. Все это помогает людям гармонично увязывать свои трудовые обязанности с личной жизнью”, — подчеркнула Селиов.

Начиная с нынешнего года мотивационный пакет стал предлагать еще и обеспечение дополнительного медицинского страхования (в дополнение к государственному) со стороны работодателя. Пока эта услуга мало известна в Эстонии. Она позволяет быстрее попасть к частному врачу-специалисту (без направления от семейного врача), да и расходы на лечение тоже будут меньше.

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